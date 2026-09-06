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Глава России удостоил врача из Петербурга почетным званием

Глава России удостоил врача из Петербурга почетным званием

Президент России удостоил наградой заведующего отделением реабилитационного центра Северной столицы. Петербуржец получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

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