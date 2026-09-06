Глава России удостоил врача из Петербурга почетным званием

Президент России удостоил наградой заведующего отделением реабилитационного центра Северной столицы. Петербуржец получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
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