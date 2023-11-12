Эксперты рассказали о значении аэромобильных операционных

Аэромобильные операционные на базе Ми-26 дадут возможность быстро оказывать квалифицированную медпомощь, что в итоге спасет жизни и здоровье многих солдат и офицеров, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.
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