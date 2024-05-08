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Какой сегодня праздник: 8 мая – Вceмиpный дeнь Кpacнoгo Кpecтa и Кpacнoгo Пoлумecяцa

Какой сегодня праздник: 8 мая – Вceмиpный дeнь Кpacнoгo Кpecтa и Кpacнoгo Пoлумecяцa

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца ежегодно отмечается 8 мая. Дата выбрана в честь дня рождения швейцарского гуманиста, общественного деятеля и лауреата первой Нобелевской премии мира Анри Дюнана.

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