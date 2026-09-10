Кто участвует в 1/8 финала English Open 2026

Матчи 1/8 финала турнира English Open 2026 состоят из семи фреймов и пройдут с участием Марка Селби, Шона Мерфи, Кайрена Уилсона, Джадда Трампа, У Ицзэ, Дин Джуньху и других снукеристов, сообщает SnookerHQ Дин Джуньху (фото: SnookerHQ)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала На турнире English Open 2026 остались 16 игроков, претендующих на победу.