В этом году в Иркутске на 515 камер видеонаблюдения станет больше

В Иркутске продолжают модернизировать городские системы видеонаблюдения. В 2024 году планируется установить 515 новых камер, что увеличит общее количество камер в областном центре до более чем 1500, сообщили в администрации города.
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