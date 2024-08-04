ТАСС: Савельев заплатил за "убийство" Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил Дмитрий Савельев. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей Сенатор Дмитрий Савельев весьма щедро заплатил за «убийство» своего бывшего бизнес-партнёра Сергея Ионова, смерть которого была в итоге инсценирована, а парламентарий задержан.