ТАСС: Савельев заплатил за "убийство" Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил Дмитрий Савельев. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей Сенатор Дмитрий Савельев весьма щедро заплатил за «убийство» своего бывшего бизнес-партнёра Сергея Ионова, смерть которого была в итоге инсценирована, а парламентарий задержан.
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