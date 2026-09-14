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Царьград

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Цены на концерты Басты в Новосибирске выросли до 18 000 рублей

Цены на концерты Басты в Новосибирске выросли до 18 000 рублей

Цены на билеты на сентябрьские концерты Басты в Новосибирске заметно выросли. Выступления запланированы на 19 и 20 сентября, площадкой станет «Сибирь-Арена».

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