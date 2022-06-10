Сотрудниками полиции в ЯНАО пресечена деятельность по незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Новом Уренгое полицейские задержали ранее судимого местного жителя 1987 года рождения.

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