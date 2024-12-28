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Экс-чиновника МинЖКХ отправили в СИЗО следом за директором «Спецтрансстроя» Араповым

Экс-чиновника МинЖКХ отправили в СИЗО следом за директором «Спецтрансстроя» Араповым

Теперь уже бывший чиновник пообещал директору «Спецтрансстроя» Сергею Арапову ускоренное согласование технических проектов с заказчиками в рамках реализации программы «Чистая вода» за погашения имеющегося у него кредита.

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