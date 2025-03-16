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Сегодня ему было почему-то невесело: в Подольске суд наконец вынес приговор Алиакбару, напавшему на сотрудника полиции

Сегодня ему было почему-то невесело: в Подольске суд наконец вынес приговор Алиакбару, напавшему на сотрудника полиции

Интересная жизнь с Vera Star Сегодня суд наконец вынес приговор выходцу одной из Среднеазиатских республик, который 5 февраля текущего года решил померяться силами в сотрудниками ГИБДД, и в результате завязавшейся потасовки разбил лицо автоинспектору.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
помниться в совдепии в 70-х трём пацанам за разбой дали: двум по 10 лет строгого, а одного отпустили - папа главный инженер оочень крупного предприятия, камунизд, член парт.хоз.актива и пр.пр.пр
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15 час.
Владимир Фердман
А у них видимо судей окучивают
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7 час.
Ингерман Ланская
в совдепии никого не окучивали.... в совдепии действовало позвонковое право - звонок из гор(об)кома и или кристально чистый савейский человек или пожизненный расстрел... бывало со всеми родственниками
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26 мин.
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