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В Южной Корее считают, что эсминец КНДР серьезно не поврежден после аварии

В Южной Корее считают, что эсминец КНДР серьезно не поврежден после аварии

РИА Новости/Семен Апасов Во время аварии при спуске эсминца КНДР на воду корабль вряд ли мог получить серьезные повреждения, считает сотрудник министерства объединения Республики Корея, слова которого приводит агентство Newsis.

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