Стало известно, как ВС РФ подбили первый танк Abrams в зоне СВО

Первый американский танк Abrams в зоне спецоперации по защите Донбасса был поражен при помощи ульяновского FPV-дрона "Пиранья", сообщил в беседе с ТАСС представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) "Пиранья".
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