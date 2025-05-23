Водитель, сбивший насмерть пешехода в Устьянах, предстанет перед судом

Прокуратура Устьянского округа утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летнего водителя.По версии следствия, 6 февраля этого года обвиняемый, управляя автомобилем «ВАЗ-21053», двигался по улице Павла Синицкого в поселке Кизема.
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