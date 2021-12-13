В Апшеронске установили опасную новогоднюю елку

В Апшеронске установили новогоднюю елку, которая представляла опасность для жителей города. 70-летнее растение у здания адвокатуры могло упасть в любой момент, поэтому его спилили и установили как «красмас три» на площади в сквере Карла Маркса.
В Апшеронске установили новогоднюю елку, которая представляла опасность для жителей города. 70-летнее растение у здания адвокатуры могло упасть в любой момент, поэтому его спилили и установили как «красмас три» на площади в сквере Карла Маркса.
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