Три самые неоднозначных заявления Киссинджера о России

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ушёл из жизни в возрасте ста лет. Вспоминаем три самых неоднозначных высказывания одной из ключевых фигур американской внешней политики прошлого века о нашей стране.
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