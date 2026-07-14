Opta: Мбаппе побил рекорд Льориса по матчам на ЧМ 14 июля

Французский футболист Килиан Мбаппе побил рекорд Уго Льориса, сыграв 21 матч на чемпионатах мира. 14 июля в полуфинале ЧМ-2026 против Испании он вышел в стартовом составе и установил новое достижение для национальной сборной Франции.