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Царьград

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Opta: Мбаппе побил рекорд Льориса по матчам на ЧМ 14 июля

Opta: Мбаппе побил рекорд Льориса по матчам на ЧМ 14 июля

Французский футболист Килиан Мбаппе побил рекорд Уго Льориса, сыграв 21 матч на чемпионатах мира. 14 июля в полуфинале ЧМ-2026 против Испании он вышел в стартовом составе и установил новое достижение для национальной сборной Франции.

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