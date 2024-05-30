Запад – Россия: когда все «красные линии» уже позади

Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров: «Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.