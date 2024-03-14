Крымские музеи приняли решение вернуть украденное скифское золото вместе с Киевом

НН Надежда Никитина Вы, наверно, правы. Но, мне кажется, что без Николаева и Одессы нам все же не обойтись. Там Приднестровье -наша Ахилесова пята. На счет "сокровищ", то вряд ли вернут, ну может частично. Все это придется годами вынимать из частных коллекций. Пример тому янтарная комната, которая так и не найдена, к сожалению.

Natalija Osminina Конечно, России нужно контролировать все побережье Черного моря. Но штурмовать СВО города не будет. Все сдадутся сами. Смысл освобождения Украины - в ОСВОБОЖДЕНИИ СОЗНАНИЯ хохлопитеков. А очищается оно голодом и страхом, как в концлагере. И этот концлагерь они создадут себе САМИ. И потому и винить будет некого. А то привыкли уроды во всем русню винить. Конечно, Россия будет создавать условия для просветления мозгов- блокировать порты и пр. Так что Одесса и Николаев сдадутся первыми. Когда жрать нечего будет.