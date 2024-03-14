Политнавигатор Крымские музеи продолжат борьбу за возвращение экспонатов, отправленных по решению суда Нидерландов на Украину.
Крымские музеи приняли решение вернуть украденное скифское золото вместе с Киевом
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Вы, наверно, правы. Но, мне кажется, что без Николаева и Одессы нам все же не обойтись. Там Приднестровье -наша Ахилесова пята. На счет "сокровищ", то вряд ли вернут, ну может частично. Все это придется годами вынимать из частных коллекций. Пример тому янтарная комната, которая так и не найдена, к сожалению.
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4 час.
Natalija Osminina
Конечно, России нужно контролировать все побережье Черного моря. Но штурмовать СВО города не будет. Все сдадутся сами. Смысл освобождения Украины - в ОСВОБОЖДЕНИИ СОЗНАНИЯ хохлопитеков. А очищается оно голодом и страхом, как в концлагере. И этот концлагерь они создадут себе САМИ. И потому и винить будет некого. А то привыкли уроды во всем русню винить. Конечно, Россия будет создавать условия для просветления мозгов- блокировать порты и пр. Так что Одесса и Николаев сдадутся первыми. Когда жрать нечего будет.
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4 час.
Natalija Osminina
Если исключить возможность терактов, то и Приднестровье скоро станет Россией и Молдавия тоже- Российской зоной влияния. Как и вся восточная Европа. Причем ГОРАЗДО РАНЬШЕ, чем Украина. Неужели это непонятно???? СНАЧАЛА БУДЕТ ПОДЕЛЕНА ЕВРОПА, а Украина останется доживать свой век в отстойнике. Сначала в гражданской войне, потом в безлюдности. Земля её должна отдохнуть от украинцев, от ненависти, и крови.
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4 час.
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