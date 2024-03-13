«Тверьэнерго» анонсирует «День клиента» для своих потребителей

14 марта состоится очередной День клиента для потребителей филиала «Россети Центр» — «Тверьэнерго». В ходе подобных встреч с жителями региона на вопросы, касающиеся электроснабжения, отвечает руководство филиала и его профильных подразделений.
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