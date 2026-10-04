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Скалони об Альваресе, забившем впервые с июня: «Такие игроки могут переживать не лучшее время, а затем возвращаться на свой уровень. Он способен забивать и не подведет «Атлетико»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал форму нападающего Хулиана Альвареса после игры против Буркина-Фасо , в которой Хулиан забил впервые с 12 июня.

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