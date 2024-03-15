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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Норвегия неожиданно решила защитить Киев от возможных ядерных угроз

Власти Норвегии неожиданного решили помочь киевскому режиму защититься от возможных ядерных угроз. Для этих целей Осло передали сотрудникам Погранслужбы Украины разные виды защитных средств от возможной ядерной опасности и радиоактивных материалов, включая противогазы, а также защитные комбинезоны.

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