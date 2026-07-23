Врач Юсуповской больницы назвала причины постоянной усталости

Элина Аранович, заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы, объяснила, что постоянная усталость может свидетельствовать о таких заболеваниях, как анемия и гипотиреоз, а также сохраняться после вирусных и бактериальных инфекций.
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