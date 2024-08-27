Павел Дуров может находиться в заключении в Нацбюро по борьбе с мошенничеством Франции

Французские власти не сообщали о его местонахождении Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров может находиться в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, сообщили РИА Новости источники во французской столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии