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Петербургский дневник

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Павел Дуров может находиться в заключении в Нацбюро по борьбе с мошенничеством Франции

Павел Дуров может находиться в заключении в Нацбюро по борьбе с мошенничеством Франции

Французские власти не сообщали о его местонахождении Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров может находиться в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, сообщили РИА Новости источники во французской столице.

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