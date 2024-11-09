Лидер КНДР внезапно стал ценным активом, который Трамп захочет оттяпать у Путина и Си

Пхеньян и Вашингтон могут возобновить диалог при новом старом президенте США При возвращении Дональда Трампа на пост президента США КНДР может предпринять шаги к восстановлению диалога с Вашингтоном, чтобы добиться частичного снятия санкций, считает бывший северокорейский дипломат, перебежавший в Южную Корею, Ри Иль Гю.
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