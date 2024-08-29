Очаг повилики обнаружен на территории Калининского округа

В августе 2024 года при проведении мониторинга карантинного фитосанитарного состояния земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Калининского муниципального округа вблизи деревни Кашенцево Тверской области, выявлен карантинный вредный организм – повилика (Cuscuta spp.
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