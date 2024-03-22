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"Ростех": благодаря расконсервации мощностей выросло производство бомб ФАБ-3000

"Ростех": благодаря расконсервации мощностей выросло производство бомб ФАБ-3000

Производство авиационных бомб различных калибров, в том числе особо мощных ФАБ-3000 с унифицированными модулями планирования и коррекции (УПМК), получилось нарастить благодаря расконсервации мощностей российских оборонных предприятий.

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