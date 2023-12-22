Политолог Михайлов: передачей активов России на Украину США подставят ЕС

На Западе активизировали переговоры об изъятии замороженных активов России в пользу Украины. США попытаются убедить Евросоюз взять ответственность на себя, чтобы сделать это чужими руками, заявил «360» политолог Евгений Михайлов.
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