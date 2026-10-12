Писарский обжаловал решение CAS о дисквалификации в Федеральном суде Швейцарии

Российский форвард Владимир Писарский подал жалобу в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).
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