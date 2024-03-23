С 1 апреля в России поменяется цена ОСАГО – для кого и почему, рассказали эксперты

Эксперты информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза» представили инфографику, которая объясняет стоимость ОСАГО и рассказывает, как снизить цену на полис обязательного страхования автогражданской ответственности.
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