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«Аргентина нравится, но победит Франция». Федун о финале ЧМ-2022

«Аргентина нравится, но победит Франция». Федун о финале ЧМ-2022

Леонид Федун считает, что сборная Франции выиграет ЧМ-2022. В финальном матче «трехцветные» сыграют в воскресенье с Аргентиной.

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