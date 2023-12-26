Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как не попасть на скотобойню Зеленского

Как не попасть на скотобойню Зеленского

Полезные советы от "Типичной Одессы" как не попасть на скотобойню Зеленского (или снизить шансы попадания туда) в связи с подготовкой к принятию нового закона о мобилизации (500 000 в течение 2024 года), по которому будут хватать всех кого смогут, включая женщин, инвалидов 3-й группы и т.

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