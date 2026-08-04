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Компот из вишни: топ-5 лучших рецептов

Компот из вишни: топ-5 лучших рецептов

Вишневый компот хорош и в жару — как освежающий напиток, и зимой — как напоминание о лете. В отличие от магазинных соков, в домашнем вишневом компоте вы сами контролируете количество сахара и точно знаете, что в составе.

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