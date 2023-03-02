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Европа готовится к затяжному конфликту на Украине

Европейский союз намерен предложить трехсторонний план по обеспечению Украины боеприпасами в ответ на призывы некоторых государств-членов увеличить производственные мощности континента, но объем финансирования остается неясным, пишет Bloomberg.

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