Европа готовится к затяжному конфликту на Украине

Европейский союз намерен предложить трехсторонний план по обеспечению Украины боеприпасами в ответ на призывы некоторых государств-членов увеличить производственные мощности континента, но объем финансирования остается неясным, пишет Bloomberg.
Европейский союз намерен предложить трехсторонний план по обеспечению Украины боеприпасами в ответ на призывы некоторых государств-членов увеличить производственные мощности континента, но объем финансирования остается неясным, пишет Bloomberg.
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