Нефтегазовая рокировка: кто и насколько заменил Россию в качестве поставщика сырья в Европу

Энергетические отношения России с Западом портятся на глазах: отечественные производители переориентируют экспорт в Азию, страны которой не брезгуют нашими углеводородами, умудряясь при этом вопреки санкциям зарабатывать приличные деньги на перепродаже «токсичного» топлива потребителям ЕС.
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