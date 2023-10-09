Кирби: США уверены, что заинтересованных в эскалации конфликта в Израиле нет

Представитель Администрации Соединённых Штатов Америки Джон Кирби поделился информацией о том, что думают власти представляемой им державы относительно возможного распаления или увеличения масштабов конфликта, который захлестнул израильскую территорию в текущий момент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии