«Я — чемпион!»

Хочешь стать чемпионом? Нет ничего невозможного! Посмотри новый захватывающий мультсериал «Чемпионы» на канале «Карусель» и реши, с какой командой ты хотел бы одержать победу в увлекательной игре — с «Синими вымпелами» или с «Красными метеорами»? Нарисуй рисунок, сделай поделку или аппликацию с героями мультсериала «Чемпионы» и себя в форме любимой команды.