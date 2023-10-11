Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Давайте мрази мелкобритовские ! А то только языком чешете, наконец-то ваших ублюдков будем уничтожать!!!! Главком ВС ...После публикации ...
  • Svetlana Kuzmina
    Нобелевская премия превратилась в награду самых отъявленных подлецов и негодяев, не понимаю зачем Трампу она нужна. У...В Британском парл...
  • Evgenija Palette
    Правильно. УКРАИНА ТОРГУЕТ ЖИЗНЯМИ МИРНЫХ УКРАИНЦЕВ, ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ВСЮ ЭТУ ЖИДОВСКУЮ МАФИЮ "ЛЮБИЛИ" ЗА ОКЕАНОМ...«Украина не торгу...

Пресса США: Немецкий концерн вынужден выпускать устаревшие боеприпасы для поставленных Украине танков Leopard 2

Пресса США: Немецкий концерн вынужден выпускать устаревшие боеприпасы для поставленных Украине танков Leopard 2

Немецкий концерн Rheinmetall был вынужден запустить производство устаревших танковых снарядов для Украины, так как поставленные украинской армии немецкие танки Leopard 2 не приспособлены для стрельбы новейшими боеприпасами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх