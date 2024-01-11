В Беларуси реализуется проект ´Открытый киноархив. Этот день мы приближали как могли´ (+видео).

Проект социальной рекламы ´Открытый киноархив. Этот день мы приближали как могли´ Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов посвящен архивным кадрам событий, которые являются неотъемлемой частью истории Беларуси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии