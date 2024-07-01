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Модель из Рязани станет участницей шоу «Богиня шопинга» на телеканале «Суббота!»

На телеканале «Суббота!» продолжается показ нового сезона реалити «Богиня шопинга». В проекте участницы по-прежнему за 3 часа и 15 тысяч рублей должны собрать образ, который покорит модных экспертов, но теперь задания для них выбирают зрители телеканала.

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