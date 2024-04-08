Российская армия начала применять гексакоптер МиС-35 в зоне СВО

Дрон проходит завершающий этап испытаний ВС РФ начали использовать в зоне специальной военной операции новый ударно-разведывательный гексакоптер МиС-35 - гибрид FPV-дрона, «Мавика» и тяжёлого украинского сельскохозяйственного беспилотника «Баба Яга».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии