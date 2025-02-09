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Закон, порядок, государство

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Полицейские задержали в Краснодарском крае сиделку, подозреваемую в хищении денег

В полицию с сообщением о краже обратилась 82-летняя жительница Армавира. Заявительница пояснила, что из ее домовладения пропала наличность в сумме 2 млн рублей.

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