20–21 октября КПРФ проведет пленум Центрального комитета (ЦК) партии. На нем ожидается сигнал по кандидатуре президента от партии.
Пленум КПРФ
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20–21 октября КПРФ проведет пленум Центрального комитета (ЦК) партии. На нем ожидается сигнал по кандидатуре президента от партии.
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