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Невролог связал онемение пальцев рук с туннельным синдромом

Невролог связал онемение пальцев рук с туннельным синдромом

Невролог Юрий Андрусов рассказал о самой распространенной причине онемения пальцев рук. "Если мы говорим об онемении пальцев рук относительно постоянным или приходящим, то причиной этому является некие поражения нервов, которые проходят на руке.

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