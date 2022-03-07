Невролог связал онемение пальцев рук с туннельным синдромом

Невролог Юрий Андрусов рассказал о самой распространенной причине онемения пальцев рук. "Если мы говорим об онемении пальцев рук относительно постоянным или приходящим, то причиной этому является некие поражения нервов, которые проходят на руке.
Невролог Юрий Андрусов рассказал о самой распространенной причине онемения пальцев рук. "Если мы говорим об онемении пальцев рук относительно постоянным или приходящим, то причиной этому является некие поражения нервов, которые проходят на руке.
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