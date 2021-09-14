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В National Interest рассказали о хитрой «уловке» России с «Северным потоком-2»

В National Interest рассказали о хитрой «уловке» России с «Северным потоком-2»

В National Interest рассказали о хитрой "уловке" России с "Северным потоком-2" Глеб ЖуковОбозреватель издания «National Interest» Николас Гроздев рассказали о хитрой «уловке» России с «Северным потоком-2», которую США не сможет игнорировать.

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