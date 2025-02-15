Сакс: Украина не будет частью НАТО и останется меньше, чем была

Global Look Press/Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency Киев после завершения конфликта на Украине не получит членство в НАТО, а сама страна будет меньше, чем была, заявил в беседе с РЕН ТВ американский экономист Джеффри Сакс.
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