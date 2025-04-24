Прибайкалье выделяет миллиарды на борьбу с лесными пожарами: время реагирования – всего 10 минут

Власти Иркутской области отчитались о мерах по борьбе с лесными пожарами. Первый замгубернатора Роман Колесов, зампред правительства Владимир Читоркин и глава МЧС по региону Вячеслав Федосеенко рассказали, что за последние пять лет финансирование охраны лесов от пожаров увеличилось почти в 2,5 раза.