Прибайкалье выделяет миллиарды на борьбу с лесными пожарами: время реагирования – всего 10 минут

Власти Иркутской области отчитались о мерах по борьбе с лесными пожарами. Первый замгубернатора Роман Колесов, зампред правительства Владимир Читоркин и глава МЧС по региону Вячеслав Федосеенко рассказали, что за последние пять лет финансирование охраны лесов от пожаров увеличилось почти в 2,5 раза.
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