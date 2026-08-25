Купание в необорудованном месте стоило жизни 📍Накануне в хуторе Вертячий на реке Дон произошла трагедия.
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Купание в необорудованном месте стоило жизни 📍Накануне в хуторе Вертячий на реке Дон произошла трагедия.
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