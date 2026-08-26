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«Это новая роскошь», – Рогов об офлайн-шопинге

«Это новая роскошь», – Рогов об офлайн-шопинге

Люди устали от онлайн-шопинга и хотят возвращаться в реальные магазины. Согласно аналитике Melo Fashion Group, покупатели все больше ценят живое общение, тактильный контакт с вещами и атмосферу, которую может создать только офлайн-пространство.

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