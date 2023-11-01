Президент Франции прилетел в Казахстан для укрепления связей

Эммануэль Макрон проведет переговоры с Касымом-Жомартом Токаевым Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана Астану, его встретил премьер республики Алихан Смаилов, сообщила пресс-служба правительства РК.
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