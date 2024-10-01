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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Госдуме обсудят поэтапное увеличение отчислений на спорт от азартных игр

В Госдуме рассмотрят повышение целевых отчислений букмекеров на российский спорт. Об этом на форуме АИС-2024 заявил секретарь Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

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